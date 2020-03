Emergenza Coronavirus, la UEFA posticipa a data da destinarsi le finali delle Coppe europee

A seguito dell'emergenza legata al COVID-19, oggi la UEFA ha ufficialmente posticipato le seguenti finali, originariamente previste per maggio 2020: Champions League, Europa League, Women's Champions League. Non è stata presa ancora nessuna decisione in merito a nuove date. Il gruppo di lavoro, istituito la scorsa settimana dopo la conference call tra le parti interessate del calcio europeo e presieduto dal presidente Aleksander Čeferin, analizzerà le opzioni disponibili. Il gruppo ha già iniziato ad esaminare il calendario. Ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020