Emergenza Coronavirus, le iniziative del Bologna - All'asta le maglie di Orsolini e Palacio

Anche il Bologna, come altri club italiani, non sta a guardare e ci mette del suo per affrontare l'emergenza derivata dal Coronavirus a suon di iniziative. Due in particolare quelle comunicate dal club rossoblu.

La prima riguarda la Fondazione dell'Ospedale Sant'Orsola, alla quale il Bologna è particolarmente legato dopo le vicende sanitarie affrontate da Sinisa Mihajlovic. Giocatori e staff hanno versato un contributo e realizzato un video per invitare i propri sostenitori, e non solo, a fare altrettanto.

L'altra iniziativa rientra nella campagna #VinciamoNoi lanciata dalla piattaforma Charity Stars. L'obiettivo qui è sostenere la Croce Rossa Italiana, l’Ospedale Sacco di Milano, l’Ospedale San Matteo di Pavia e l’Ospedale Spallanzani di Roma. Per aiutare la raccolta dei fondi il Bologna ha messo all'asta la prima maglia di Riccardo Orsolini e la maglia da trasferta bianca di Rodrigo Palacio: entrambe le casacche sono autografate dai due attaccanti. Le due aste si chiuderanno domani, venerdì 20 marzo, alle 18.