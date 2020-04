Emergenza Coronavirus. Le iniziative del Brescia - AiutiAMObrescia, Bisoli aiuta i bisognosi

vedi letture

L'emergenza coronavirus continua a creare problemi in Lombardia e nella città di Brescia. Il capoluogo di provincia ha ricevuto però moltissimi aiuti, tra cui quelli arrivati dalla società di Massimo Cellino. Le Rondinelle, infatti, hanno sin da subito contribuito alle varie raccolte fondi promosse per poter gestire la situazione straordinaria. Balotelli e compagni hanno partecipato alla raccolta AiutiAMObrescia, progetto che sin da subito ha visto protagonisti tutti i personaggi famosi della città. Non solo, tramite i canali ufficiali del club sono stati diramati diversi messaggi social nei confronti di tutta la popolazione.

L'AIUTO DI BISOLI - Ci sono giocatori che hanno voluto aiutare anche concretamente le varie associazioni del luogo, come Dimitri Bisoli. Il centrocampista ha partecipato alla distribuzione di cibo per le famiglie in difficoltà nella zona ovest della città. L'iniziativa, portata avanti dalla Casa del Quartiere e dalla biblioteca Porto delle Culture, ha avuto moltissimo successo grazie anche all'aiuto del calciatore classe 1994. Azioni e raccolte fondi per poter far fronte all'emergenza e uscire tutti insieme da una situazione davvero complessa.