Emergenza coronavirus, le iniziative dell'Inter - Il successo di #TogetherAsATeam

Prima la donazione del presidente Steven Zhang di 100mila euro all'ospedale Sacco di Milano e 300mila mascherine ad uso medico alla Protezione Civile (compresi altri prodotti sanitari, tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione), poi ancora il mezzo milione di euro dal club sempre per la struttura ospedaliera meneghina, al quale vanno aggiunti 108mila euro raccolti attraverso 3.500 donazioni grazie alla campagna social #TogetherAsATeam: la campagna dell'Inter ha raccolto 608mila euro per la ricerca sul Covid-19 del Sacco. Somma che gode di ulteriori 50mila euro offerti da Javier Zanetti per mezzo di Fondazione Pupi. Grande attenzione e cuore da parte dell'Inter di Suning per la pandemia generata dal Covid-19. Ogni giorno calciatrici e calciatori nerazzurri si espongono personalmente per ricordare ai fan le regole da seguire e invitare loro a rispettarle. Non mancano le iniziative. Merita una menzione speciale la donazione di 100mila euro di Romelu Lukaku che ha scelto, una volta terminato il periodo di auto-isolamento, di raggiungere in Belgio il figlio Romeo. Insomma, l'Inter ha risposto presente. Una presenza quanto mai importante in queste settimane in cui chi ha avuto modo di arrivare a milioni di persone, non ha mai mancato di farlo.