Emergenza coronavirus, le iniziative dell'Inter: Zanetti applaude i medici-eroi

vedi letture

Le mascherine, le donazioni, le sinergie. Suning che non perde occasione per costruire ponti virtuosi, capaci ci rendere più fluidi gli scambi commerciali con la Cina e gli approvvigionamenti di cibo e materiale sanitario. Per l'Italia, in queste lunghe settimane sotto il regime del Covid-19, l'Inter e la sua proprietà asiatica hanno messo sul campo cuore, soldi e solidarietà. La mobilitazione a l'interazione positiva dei calciatori stessi si è rivelata determinante affinché tutti i fan nerazzurri si trovassero più disposti a seguire le principali linee guida in tema di contenimento contagio. Attraverso inviti e donazioni agli ospedali, alle realtà principali delle raccolte fondi, per attività benefiche. Su iniziativa della FIFA, il vicepresidente del club interista Javier Zanetti ha risposto presente insieme ad altre 49 leggende del calcio, nel rivolgere un applauso spontaneo via social agli eroi che stanno combattendo il Covid-19. "Vinceremo" è il claim di questa nuova campagna a sfondo calcistico. Ora la battaglia più importante si gioca ovunque, ma non in campo.