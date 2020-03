Emergenza Coronavirus, nuova ipotesi per la Champions League: Final Four a Istanbul

vedi letture

Oltre ai campionati nazionali, a causa dell'allarme Coronavirus si è interrotta anche la Champions League. Ci sono quattro gare da disputare ancora per gli ottavi di finale e lo si farà appena sarà passata l'emergenza. Secondo As, poi, è al vaglio un'altra ipotesi per il prosieguo della competizione: le quattro semifinaliste potrebbero lottare la il trofeo in due partite secche (senza andata e ritorno), prima della finale, e tutti e tre i match si disputerebbero a Istanbul, che avrebbe già dato il suo benestare alla cosa. Una Final Four in terra turca, insomma. Ma prima c'è da capire se l'Europeo sarà spostato o meno e lo scopriremo solo martedì.