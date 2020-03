Emergenza Coronavirus. Renzi: "Meno conferenze e decreti e più tamponi ai medici"

Ai microfoni di Radio Capital, Matteo Renzi, ha parlato della situazione legata all'emergenza Coronavirus in Italia. Queste le sue parole: "Niente sarà più come prima e le idee che Mario Draghi ha espresso e condivido sono giuste. Dobbiamo fare qualsiasi cosa, come ha detto anche Trump. Il Governo italiano finora non l'ha detto bene. Conte non ha fatto un capolavoro dal punto di vista della comunicazione. Bisogna fare una conferenza stampa e un decreto in meno ma qualche tampone in più ai medici e dobbiamo aiutare di più le piccole e medie imprese".