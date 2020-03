Emergenza Coronavirus. Sampdoria, Gabbiadini è l'unica positività accertata in squadra

La positività di Manolo Gabbiadini ha ovviamente fatto scattare allarmi e protocolli di protezione in tutta la Sampdoria, che come riferito al Secolo XIX, riguarda però solo l'ex Southampton in questo momento: "Abbiamo tempestivamente comunicato l'unica positività accertata. Tesserati con altri sintomi? Non ne abbiamo al momento".