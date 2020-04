Emergenza Coronavirus. Serie A, tre possibili date per la ripartenza: dal 27 maggio al 3 giugno

vedi letture

Sono tre le possibili date per la ripartenza della Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di domani si riunirà il gruppo di lavoro UEFA, ECA e EL e anche se al momento è impossibile studiare in calendario internazionale le varie Leghe ci stanno provando e per quel che riguarda il nostro campionato le ipotesi sono 27 maggio, 31 maggio o 3 giugno. Oltre alle 12 giornate rimaste restano da mettere in calendario anche i recuperi della venticinquesima giornata, le semifinale e la finale di Coppa Italia. Il via libera verrà dato solo quando dagli organi medico sanitari ci saranno decisioni certe riguardo alle modalità della ripresa. Il via libera del Governo alla ripresa degli allenamento dovrebbe essere fissato al 4 maggio.