Emergenza Coronavirus. Stop allenamenti un freno mirato per alcuni club calcistici

vedi letture

Il Corriere della Sera oggi in edicola traccia la mappa dei divieti. Poche novità nella proroga delle restrizioni disposta dal Governo dal 4 al 13 aprile. La misura più importante riguarda il divieto per atleti professionisti ad allenarsi, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Questa scelta, spiega il giornale, è stata fatta anche per frenare le società di calcio che mirano a una ripresa del campionato. Adesso si allontana invece la possibilità di far ricominciare l’attività agonistica e dunque di assegnare scudetto e trofei per tutte le altre discipline sportive.