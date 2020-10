Emergenza Covid-19, Marino: "Sarebbe giusto allargare il tetto alle rose"

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, intervistato dal Corriere dello Sport, parla della possibilità di allargare il tetto alle rose delle squadre: "In seguito a quanto sta accadendo per il Covid penso sarebbe giusto che la Lega A chiedesse alla Figc di allargare il tetto alle rose. Ciò permetterebbe agli esclusi di essere reintegrati ma anche ai club di prendere svincolati. Qualcosa si è già mosso nel frattempo, se ne sta discutendo, va detto che non tutti sono ancora d'accordo e penso che in questi giorni possa arrivare una decisione da parte di Lega e poi Figc

Come rivedrebbe le liste?

"Credo che l'ideale sia allungare almeno di tre unità l'elenco degli over 22 liberi. In questo modo quei club che hanno dovuto lasciare dei giocatori fuori lista potrebbero reintegrarli nel caso in cui lo volessero, in generale sarebbe possibile ingaggiare svincolati in caso di necessità. Portando quindi da 25 ad almeno 28 la rosa".