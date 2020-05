Emerson Royal non pensa all'Inter: "Ancora un anno al Betis, poi nel 2021 al Barcellona"

vedi letture

Uno dei nomi emersi per il mercato dell’Inter è quello di Emerson Royal, terzino destro in forza al Betis Siviglia ma il cui cartellino è diviso a metà col Barcellona. Il classe ’99, in un’intervista a Marca, ha parlato anche del suo futuro: “Potrei andare al Barça nel 2021, ma fino a quel momento vorrei restare al Betis. Per prima cosa voglio finire bene questa stagione, poi potremo parlare del mio futuro. Dopo la fine del campionato parlerò col mio agente ma l’idea è quella di restare al Betis dove sono davvero felice”.