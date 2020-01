© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Termina senza reti un primo tempo piuttosto brutto a Parma, dove i padroni di casa stanno disputando l'ultima gara del girone di andata di Serie A contro il Lecce di Fabio Liverani. Tantissimi gli errori visti, con le due squadre che sembrano pagare un po' di stanchezza o forse le scorie delle sconfitte con cui hanno salutato il 2020.

Inizio di gara su buoni ritmi per le due squadre, che si affrontano a viso aperto vogliose di portare a casa i primi tre punti del 2020. Ma se la velocità con cui la palla è buona, la precisione difetta notevolmente: quasi 50 palloni persi nella sola prima frazione parlano chiaro la scarsa vena dei ventidue in campo. Così il primo tempo scivola via con solo una vera occasione da gol: capita sulla testa di Kucka, imbeccato alla perfezione da un cross sul secondo palo di Gagliolo. La zuccata dello slovacco termina però a lato della porta difesa da Gabriel. Particolarmente deludente Kulusevski, nettamente il peggiore in campo a causa dei tantissimi palloni persi.