Empoli, Andreazzoli: "SPAL più forte e concreta, non abbiamo retto 90'"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli e il suo Empoli adesso rischiano seriamente di retrocedere in Serie B. Il tecnico azzurro dopo il k.o. interno rimediato per mano della SPAL è intervenuto al microfono di Radio Rai: "La bella prestazione l'abbiamo fatta anche oggi, ho visto una buon primo tempo. La squadra ha combattuto e abbiamo avuto più opportunità di segnare. La SPAL ha concretizzato bene, è stata brava con gli attaccanti a segnare. Avevamo il dubbio di non riuscire a reggere per tutti i 90 minuti perché avevamo dei problemi. Il campo dice sempre la verità e oggi ha detto che abbiamo perso contro una squadra più forte. Bologna? Tutte le partite sono la partita della vita, anche quella di oggi lo era. Cerchiamo di esprimere tutto al massimo".