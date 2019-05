Empoli, Caputo: "Vogliamo vincere per credere ancora nella salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro il Torino, l'attaccante dell'Empoli Ciccio Caputo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Oggi credo che tutti insieme ci giochiamo il campionato perché sappiamo benissimo che è una partita importantissima per noi. Sappiamo che di giocare contro una squadra tosta, forte, ma noi giochiamo in casa e dobbiamo cercare di vincere perché vogliamo arrivare all'ultima partita ancora in ballo per il treno salvezza".