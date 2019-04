Empoli, Corsi: "Ci salviamo con Andreazzoli: Bologna non imbattibile"

© foto di Federico Gaetano

Intervista a Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. "Ci salviamo con Andreazzoli, è l'uomo giusto. Lui insegna sempre a vincere. Ho grandi speranze però a Bologna non bisogna perdere. Altrimenti ciao Serie A. Con Mihajlovic stanno viaggiando con una media da Europa, ha dato una marcia in più al Bologna ma non sono imbattibili".