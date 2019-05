Empoli, Corsi sul mercato: "Bennacer? Per ora solo apprezzamenti"

© foto di Federico Gaetano

"Sembra una gara proibitiva quella contro il Torino, ma ci proveremo. Quest'anno abbiamo sfiorato il risultato più volte anche con le big, abbiamo vinto contro Atalanta e Napoli per cui qualcosa di buono l'abbiamo fatto". Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla così a Radio Marte all'indomani della cruciale vittoria contro la Sampdoria. "Le ultime gare sono quelle decisive: quello che abbiamo fatto fino a Natale non lo ricorda nessuno, le ultime gare invece tutte le ricordano".

Corsi ha parlato anche dell'esonero di Andreazzoli durante la stagione: "Col senno di poi non so ancora dare una risposta. Sono una persona autocritica e dopo il cambio di allenatore sembrava avessimo preso il passo giusto, ma la squadra aveva l'entusiasmo del nuovo tecnico e nelle gambe ancora il talento del precedente allenatore. Un po' di rimpianti ci sono, ma non si può sapere quale sarebbe stato il nostro cammino senza quell'esonero".

Chiusura col mercato: "Bennacer, Di Lorenzo, Krunic e Traorè? In questo momento ci sono solo apprezzamenti, il mercato deve ancora scoppiare. Non so ancora nulla".