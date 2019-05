Empoli, Dell'Orco al 45': "Toro forte di testa, serve fare densità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristian Dell'Orco, difensore dell'Empoli, a Sky Sport ha commentato così il primo tempo contro il Torino, terminato 1-0:

"Cerchiamo di giocare sempre palla a terra. Sta andando bene, dobbiamo continuare così. Serve massima concentrazione, ci è capitato altre volte di passare in vantaggio e poi essere rimontati. Loro giocano in ampiezza e sappiamo che sono molto forti di testa, per questo stiamo cercando di fare densità in area".