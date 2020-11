Empoli, Dionisi: "Non ci aspettavamo tutta questa attenzione. A Cittadella sarà dura"

“Ci fa piacere la classifica e vogliamo confermarci, anche se non ci aspettavamo tutta questa attenzione. È normale però che in questo momento chi ci affronta voglia fare bella figura”. Esordisce così il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi in vista della sfida contro il Cittadella: “Sarà una sfida difficile per tutti, non credo che loro si snaturino per affrontarci. Sarà un bel test e dovremmo essere bravi ad approcciarci a una sfida in cui forse non saremo in grado di giocare bene. - continua Dionisi come riporta Empolichannel.it - Zurkowski lo vedo bene come mezzala, ma è stato fermo per tanto tempo e queste due settimane sono state una manna perché è riuscito a recuperare e appena sarà in condizione mostrerà di essere un giocatore molto importante. Ricci? Sono contento di averlo, è all’inizio di un percorso e deve confermarsi“.