© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghelfi, ad dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss facendo il punto sul centrocampista Hamed Junior Traorè. "Non vogliamo muoverlo in questa sessione di mercato. Ci vogliono tanti soldi, interessa in Italia e all'estero. Le big italiane hanno tutti gli occhi su di lui", le parole in merito al 18enne ivoriano.