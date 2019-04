Fonte: empolichannel.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Empoli Domenico Maietta ha parlato a Radio Lady dopo il successo sul Napoli: "Onore a loro, ma noi siamo stati concentrati e affamati. Sapevamo che la forza del Napoli era il palleggio e noi abbiamo provato a rispondere in contropiede per far male. Ci meritavamo un successo dopo la sfida di Torino contro la Juventus dove non è arrivato il gol. Ho visto gli occhi dei miei compagni già all’inizio della partita. E’ una squadra che non molla mai questa e che mette in mostra quello che chiede il mister".