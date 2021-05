Bologna-Juve, il doppio ex Maietta: "Pirlo da confermare. Frabotta può essere il nuovo Grosso"

Intervistato da Tuttojuve.com, il doppio ex di Bologna e Juventus Domenico Maietta presenta la sfida di domani, decisiva per i bianconeri: “Il Bologna darà l'anima: con il Verona abbiamo visto una squadra ancora in salute. C'è inoltre grande adrenalina in città. Per me non sarà semplice per la Juve. Pirlo merita la riconferma? Ha vinto due trofei su quattro a disposizione. Alla fine chi vince ha sempre ragione. Secondo me, per essere valutato pienamente, necessita di un altro anno".

Su Frabotta: "Alla Juve giochi soltanto se sei un campione. Un po' di esperienza in più non può che fargli bene. Per me ha tutto per diventare il nuovo Grosso".