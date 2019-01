© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo rinforzo in arrivo per l’Empoli. Mister Iachini per la seconda parte di stagione potrà contare su Filippo Costa, esterno sinistro della SPAL classe 1995: la formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto. Per Costa il trasferimento in Toscana è davvero vicino. Lo rivela Sky Sport.