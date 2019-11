Equilibrio tra Bologna e Parma dopo 45': Palacio risponde a Kulusevski

A fine primo tempo è 1-1 il risultato del derby tra Bologna e Parma: i crociati passano per primi ma subiscono l'iniziativa dei rossoblù nella seconda parte di frazione. I primi minuti di gara danno la sensazione di due difese non ermetiche: nel Parma Kucka si adatta ad attaccante, con Darmian mezzala, mentre nel Bologna c'è Palacio a svariare su tutto il fronte offensivo. Svanberg non dà riferimenti e i padroni di casa attaccano per lo più sulle corsie, mentre il Parma fa male centralmente. Tocca al solito Kulusevski accendere la gara: al 17' lo svedese classe 2000 raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e col sinistro impallina Skorupski sul secondo palo, una conclusione assolutamente imparabile. Passano due minuti e il Parma va ad un passo dal bis: ancora Kulusevski e Sprocati duettano davanti all'area, ma il tiro dell'italiano è deviato di un nulla in corner.

Il Bologna capisce di poter far male sulla destra, dove Orsolini ha un altro passo rispetto a Gagliolo: l'azzurro fa ammonire lo svedese e continua a scodellare al centro cross che non hanno però grande pericolosità. E invece, proprio sugli sviluppi di un cross, direttamente da calcio d'angolo, arriva il pari felsineo: Orsolini calcia forte e tagliato, Palacio gira di testa e batte Sepe, decisivo qualche secondo prima su Dzemaili. È l'ultima emozione del primo tempo, che termina dunque in equilibrio.