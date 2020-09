"Era solo una battuta". Lotito, la Procura FIGC archivia il caso Juve-Inter. Aperto quello Zarate

Juve-Inter finisce anche per Claudio Lotito. La Procura FIGC ha infatti deciso di archiviare l'indagine aperta in merito alla frase del patron della Lazio, che in un'intervista a la Repubblica aveva dichiarato: "Sono a un punto dalla Juventus e solo per Juve-Inter che vabbè, l'avete vista tutti". Il riferimento era all'ultima gara di campionato pre-lockdown, giocata in un clima surreale e conclusa con la vittoria dei bianconeri: "Era solo una battuta - avrebbe spiegato Lotito nell'interrogatorio del 13 luglio - se avessi avuto sentore di qualcosa di irregolare avrei denunciato". Spiegazioni che sono bastate agli ispettori federali per archiviare il caso. A riportare la notizia è iltempo.it, che rnede inoltre noto come resti invece aperto il fascicolo legato alle accuse di Luis Ruzzi per presunte irregolarità nell'ambito dell'affare Mauro Zarate. In questo caso, le precisazioni fornite da Lotito nello stesso interrogatorio non sarebbero bastate agli inquirenti.