tmw Lazio, il caso Zarate e Le Iene. Ruzzi: "Lotito, perché non mi rispondi?"

Qualche giorno dopo il servizio de Le Iene, Luis Ruzzi è provato. Il tono di voce è quello di un uomo segnato da una vicenda che va avanti da troppo tempo. Presunti pagamenti tramite società terze e secondo l’intermediario vicino a Mauro Zarate dai tempi del trasferimento alla Lazio, un insoluto di Lotito nei suoi confronti di circa 3 milioni. A TuttoMercatoWeb, intervistato per la rubrica “A tu per tu”, Ruzzi prova a fare ulteriore chiarezza sulla vicenda. “Perché mi sono rivolto a Le Iene? Beh, con una persona che non ti riceve, gli mandi le lettere e non ti risponde... che devi fare? Alla fine - continua l’operatore di mercato argentino - bisogna utilizzare i mezzi a propria disposizione. Così ho pensato di rivolgermi a Le Iene. Questa denuncia non è un’inchiesta de Le Iene, ma una mia segnalazione. Inutile che se la prendano con loro. Quando Zarate diventerà nonno si parlerà ancora di questa storia. Una storia lunga. Sento parlare tanto di prescrizione, che vorrei ricordare non è uguale ad assoluzione. E poi Lotito - dice Ruzzi - non ha risposto...”.