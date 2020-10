Eredità di Chiesa da raccogliere? Callejon: "Lui è forte ma non sono il suo sostituto"

Nella sua intervista rilasciata al suo arrivo a Firenze, Jose Maria Callejon, pronto a firmare per i prossimi due anni con la Fiorentina, ha risposto anche a una domanda sull'eredità di Federico Chiesa da raccogliere: "Non sono Chiesa, sono Jose Maria Callejon. Lui è molto forte e farà bene dove andrà ma io sono qui per fare il mio lavoro e per fare contenti i tifosi".