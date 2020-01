Marca riporta un retroscena a proposito del motivo per cui il Real Madrid non ha provato a strappare Christian Eriksen nonostante l'interesse portato avanti per almeno due anni. Secondo il sito del quotidiano spagnolo, i Blancos, dopo una prima richiesta nel 2018 di 100 milioni di euro da parte del presidente del Tottenham Levy, avevano deciso di tornare alla carica l'estate scorsa per provare ad abbassare le pretese col giocatore col contratto in scadenza a giugno. Successivamente però, con il ritorno di Zidane, l'interesse si è raffreddato molto visto che il tecnico francese, per il centrocampo, aveva un solo nome in mente: Paul Pogba.