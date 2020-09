Eriksen, botta e risposta con un politico danese: "Giusto sostenere la lotta contro il razzismo"

Botta e risposta tra Christian Eriksen e Morten Messerschmidt, vicepresidente del Partito Popolare Danese, espostosi nel dibattito sul tema del razzismo e il movimento 'Black Lives Matter' che ha visto diversi sportivi inginocchiarsi durante le gare in memoria degli afro-americani uccisi dalla polizia statunitense. Dopo la protesta in campo prima di Danimarca-Belgio andata in scena ieri sera a Copenaghen, Messerschmidt aveva definito "pericoloso" mischiare lo sport con la politica. La replica fiera del numero 10 della nazionale danese e centrocampista dell'Inter non si è fatta attendere, così Eriksen interpellato dopo la partita ha confermato che il gesto verrà ripetuto in Danimarca-Inghilterra in programma dopodomani sera al Parken Stadion: "Non vedo perché dovrebbe essere un problema di alcun genere. Tutti dovremmo sostenere la lotta contro ogni forma di razzismo. E se riusciamo a creare un po' di attenzione in più sull'argomento, allora penso che potremo farcela".