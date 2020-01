© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima vittoria nel 2020 per il Tottenham di José Mourinho. Gli Spurs hanno battuto per 2-1 il Norwich grazie alle reti di Alli e Son. Il tecnico portoghese ha dichiarato: "È una vittoria molto importante per noi, contro un avversario difficile. Abbiamo sofferto nel secondo tempo e possiamo solo incolpare noi stessi. Siamo in una situazione in cui devo pensare, pensare, pensare. Guardo in panchina e non abbiamo giocatori offensivi. Ho dovuto togliere Erik Lamela per un affaticamento, siamo stati bravi a vincerla. Quando il Chelsea vuole vincere, mette in campo Michy Batshuayi. Quando il Manchester City vuole sostituire Gabriel Jesus, c'è Sergio Aguero. Noi siamo stati sfortunati per i tanti infortuni. Torna Hugo Lloris e perdiamo Harry Winks. È incredibile". Frasi, queste, che spaventano un po' l'Inter: è difficile che il Tottenham liberi Eriksen senza avere prima rinforzato la rosa.