Errore di Hakimi sul 1° gol Real. Cesari: "C'era fallo di Mendy, perché il VAR non è intervenuto?"

Tempo di commenti nel post gara di Real Madrid-Inter 3-2, con l'ex arbitro Graziano Cesari che dagli studi di Mediaset dice la sua sui principali episodi da moviola della sfida: "Al 22' Hakimi cade nell'area di rigore del Real ma non c'è assolutamente nulla, il contatto è regolare. Al 26' invece, sul gol di Benzema, l'1-0 del Real, nasce da una distrazione di Hakimi. Nelle immagini si vede però Mendy appoggiare le braccia su Hakimi: il nerazzurro è in equilibrio sulla gamba destra ma la pressione del giocatore c'è e mi chiedo: è corretto? Al di là dell'errore di Hakimi col retropassaggio, perché il VAR non è intervenuto? L'arbitro non aveva assolutamente modo di vedere dalla sua posizione in campo".