Escalante non convocato per il match con il Granada: il centrocampista aspetta la Lazio

vedi letture

Gonzalo Escalante è pronto ad abbracciare la Lazio. Il centrocampista argentino non rinnoverà con l'Eibar, club di cui è il capitano e con cui ha collezionato cinque stagioni. Il giocatore ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club basco nemmeno per le ultime sette giornate di campionato e per la sfida di oggi con il Granada non è stato convocato.