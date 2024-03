Ufficiale L'Eibar punta al ritorno nella Liga e intanto blinda il suo allenatore: rinnovo per Joseba

L'Eibar blinda la panchina del suo allenatore. Il club basco oggi ha ufficializzato il rinnovo fino al 30 giugno 2025 di mister Joseba Etxeberriak Eibarreko. La sua squadra è attualmente quarta in classifica in Segunda División con 52 punti in 31 giornate.

Di seguito l'annuncio ufficiale.