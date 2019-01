ESCLUSIVA TMW - A. Di Carlo: "Roma, paura di vincere e manca personalità"

La Roma non decolla e il pareggio di ieri contro l'Atalanta riapre una serie di interrogativi soprattutto per come è maturato (dal vantaggio giallorosso per 3-0). Di Francesco non si dà pace per il risultato che peraltro per i modi in cui è maturato non è una novità. Antonio Di Carlo, ex centrocampista romanista, commenta: "Non è ancora una squadra così forte - dice a Tuttomercatoweb.com - è una squadra di giovani in cui c'è ancora paura di vincere. I gol arrivano ma poi entra la paura di vincere. Forse c'è poca personalità, manca un De Rossi in mezzo al campo, uno che è abituato a vincere. Dopo aver giocato bene a calcio, la Roma crolla in modo allucinante. E' successo anche col Chievo, col Torino e con il Cagliari. Evidentemente è una squadra no pronta per quest'anno".

Il quarto posto è possibile?

"Deve lottare. Manca quel qualcosa in più. E' una squadra molto giovane e i vecchi non sono quei fenomeni a livello caratteriale. Dzeko non è un trascinatore, non ha grande personalità".

Mercoledì c'è la Coppa Italia con la Fiorentina. Sensazioni?

"Anche quella viola è una squadra giovane, magari può venir fuori una bella partita. In generale vedo spesso partite di una noia mortale. In Bologna-Frosinone ci sono stati quattro gol ma sembrava quasi un match di una categoria inferiore. La Coppa Italia è un traguardo importante però la Roma deve concentrarsi soprattutto sul quarto posto. Se avesse avuto un po' di continuità avrebbe già fatto un bel salto".