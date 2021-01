esclusiva A. Di Carlo: "Roma, l'incompetenza regna sovrana. Ancelotti per il prossimo anno"

vedi letture

"L'incompetenza regna sovrana, sono stati errori madornali". Antonio Di Carlo, romano e romanista, ha vestito la maglia giallorossa in A per tre stagioni. Adesso si occupa soprattutto di ippica con i suoi cavalli ma la Roma è sempre la Roma. E fa male vederla così: "Ci ritroviamo così - dice a Tuttomercatoweb.com - la gara di ieri è stata scandalosa, così come quella fatta ieri da tutti i nostri politici, indipendentemente da come la si pensi"

Fonseca è a rischio: che ne pensa?

"Ad inizio stagione dopo la prima gara col Verona dissi che la Roma sarebbe stata da metà classifica: poi ho visto che aveva iniziato a vincere e allora ho detto: "Magari mi sbaglio, non c'è granchè a livello qualitativo, il Milan è primo in classifica, l'Inter se la gioca e la Juve fa fatica. Col tempo però la Roma ha evidenziato i suoi alti e bassi, è una squadra da quinto-sesto posto. Non la vedo molto competitiva. Di Fonseca non posso dire molto, non lo conosco bene, non sono in grado di dare giudizi perchè non so come si relaziona con i giocatori: mi pare che faccia giocare chi merita".

Se salta si parla anche di Spalletti al suo posto...

"Già mi occupo di ippica, se torna Spalletti poi allora spengo la tv... La Roma è questa, un altro allenatore non so cosa potrebbe fare".

E Allegri potrebbe prendere in mano una situazione del genere?

Non mi meraviglio di nulla, è uno dei più forti in Europa, vorrà una squadra competitiva. Io per la prossima stagione farei la corte a un tecnico che verrebbe per passione e tifo e che sarebbe Carlo Ancelotti. Mi porterei a casa un tecnico amato dai romani e che ama Roma. Verrebbe per amore dei giallorossi".