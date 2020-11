esclusiva Addio Maradona, Cejas, "Il più importante d'Argentina con San Martìn e Borges"

Dall'Argentina Sebastian Cejas ricorda Maradona con parole piene di tristezza. "E' un momento duro per noi - racconta a TMW l'ex portiere della Fiorentina - è stata una delle tre persone più importanti della storia dopo San Martìn (generale argentino considerato il Padre della Patria, ndr) e Borges. Ci ha trascinato in cima al mondo. Ho giocato contro di lui '96-97, quando era al Boca Juniors. Per me è stato l'unico che mi ha fatto venire la pelle d'oca, mai visto uno come lui. Oggi è una leggenda e lo sarà per sempre".

Se ripensa a quando da bambino lo guardava in tv che cosa le viene in mente?

"E' stata sempre un'emozione. Nel '93 poi io ero nel settore giovanile del Newell's Old Boys e Diego in prima squadra. Mi allenavo anche con i grandi, avevo 16 anni e poter giocare insieme a Maradona era come toccare il cielo con un dito. Con il calcio Diego ha cambiato la vita di tanti argentini e ci ha fatto conoscere in tutto il mondo".