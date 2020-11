esclusiva Addio Maradona, El Chino Aquino: "Diego amava noi del Newell's, poi Napoli e Boca"

Per Diego Armando Maradona il Newell's Old Boys non sarà mai una squadra qualunque. Nel suo cuore e anche nel suo curriculum, visto che nel 1993 permise al Pibe de Oro di tornare a giocare in patria dopo le avventure in Europa con Barcellona, Napoli e Siviglia, la Lepra occuperà sempre un posto speciale.

"La sua perdita mi arreca un dolore veramente grande", racconta in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com proprio uno degli storici compagni di Diego in rossonero. "Ci ha lasciati un calciatore unico e, ancora di più una persona straordinaria da tutti i punti di vista", commenta singhiozzando dall'Argentina l'ex centrocampista Gustavo "Chino" Aquino.

Il Napoli è pronto a dedicargli il suo stadio, come sarà ricordato invece dal Newell's e dalla città di Rosario?

"Nessun leproso potrà mai dimenticarselo. Il club ha già insignito del numero 10 e del suo nome la storica tribuna d'onore di Diego, senza dimenticarci il bellissimo murales che è stato realizzato a Rosario. Insieme a Boca e Napoli, il Newell's è sempre stato d'altronde la passione più grande di Maradona".

Com'era condividere lo spogliatoio con un campione del genere?

"Un'esperienza unica... Solo chi ha avuto l'onore di giocare con Maradona può dire di aver visto la magia del calcio, quella vera. Porterò sempre con me i momenti comuni vissuti con la maglia del Newell's".