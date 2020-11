esclusiva Addio Maradona, Romano: "Sono affranto, quante cose belle con lui"

Senza parole. Francesco Romano, vecchio compagno di squadra di Maradona nel Napoli ha la voce rotta dall'emozione alla notizia della morte del Pibe de Oro: "Ho letto e mi dispiace veramente - dice a TMW - è qualcosa di inaspettato e non riesco a dire niente. Era guarito dopo l'operazione. Mi torna in mente la persona buona che era, sono affranto. L'ultima volta lo avevo visto tempo fa a Napoli anche se per poco ma bastava quello per regalarti l'emozione di rivederlo. Quanti episodi vissuti con lui, tutti belli. Sono tanto vicino alla famiglia è la cosa che mi sento di dire"