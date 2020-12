esclusiva Addio Paolo Rossi, Galderisi: "Trasmetterò i suoi valori ai giovani"

Prima del funerale di Paolo Rossi, ai microfoni di TMW è intervenuto Beppe Galderisi che ha ricordato il campione del mondo azzurro:

Ci racconti un aneddoto di Paolo che lo lega a lui?

"Ve ne posso raccontare tantissimi. Io l'ho seguito come un'ombra, da quando giocava avevo la sua figurina, quando poi me lo sono trovato a Torino, nel periodo difficile della sua vita, l'ho seguito in nazionale, in un percorso di carriera... Io volevo essere Paolo Rossi, tutti volevano essere Paolo Rossi ma io aveva una fortuna: lo avevo vicino, molto vicino e gli insegnamenti sono stati normali perché la semplicità e gli atteggiamenti che aveva, il modo di vivere, era talmente pulito, bello, che adesso me li ritrovo tutti. Mi mancheranno i suoi occhi, il suo sorriso, la sua umiltà, che cercherò di portare con me per sempre e trasmetterò, visto che faccio l'allenatore, ai nuovi giovani, per far capire chi era Paolo Rossi, chi era quella generazione".