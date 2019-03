ESCLUSIVA TMW - Ag. Candela (62°): "Si esalta con tutta la fascia a disposizione"

A Tommaso Biestro, procuratore di Antonio Candela, abbiamo chiesto una descrizione del giovane terzino italiano classe 2000, vicecampione d'Europa con la Nazionale Under 19, numero 62 della nostra classifica Top 100 sui giovani italiani: "Si allena con la Prima Squadra e sta imparando tanto da un maestro come Prandelli. Ora è stato bloccato da un piccolo problema alla mano in Nazionale, ma niente di serio. Da poco è arrivata anche la prima convocazione, per Genoa-Bologna".

Parliamo delle sue caratteristiche:

"E' un terzino destro molto versatile, che può giocare anche a sinistra come ha dimostrato con la maglia azzurra. Si esalta come fluidificante, potendo agire su tutta la fascia quindi. Ma è stato utilizzato persino come mezzala, per lui non fa differenza".

Il Genoa crede molto in lui, ma nei progetti futuri c'è anche un prestito per accumulare esperienza?

"Adesso è concentrato al massimo sul chiudere la stagione al meglio possibile. C'è anche l'obiettivo di esordire tra i professionisti nei suoi pensieri".