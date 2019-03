ESCLUSIVA TMW - Ag. Cangiano: "Ricorda Insigne, è in scadenza fra un anno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianmarco Cangiano, posizione numero 58 della nostra classifica, nella scorsa stagione ha vinto lo Scudetto con l'Under17. Alla prima annata in Primavera ha già raggiunto i dieci gol con la Roma, giocando da esterno sinistro. "Riesce a interpretare bene entrambe le fasi, sia quella offensiva che quella difensiva - Clemente Severati, della Football Factory - e nel 4-3-3 di oggi gli allenatori chiedono versalità agli esterni alti. Lui dà buon equilibrio tattico. Poi ha forza nelle gambe, superiore alla media, è difficile da marcare nell'uno contro uno. Mi ricorda Insigne per qualità balistiche e tecniche, nonostante non sia molto alto è forte di testa, ne segna 4-5 così. È nato a Napoli ma è alla Roma sin da bambino, legge molto bene le situazioni di gioco. È in Nazionale e ha un solo anno di contratto".