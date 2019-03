ESCLUSIVA TMW - Ag. Carraro (43°): "A Perugia grande crescita. Futuro a giugno"

© foto di Chiara Biondini

Al numero 43 della nostra Top 100 riguardante i giovani italiani troviamo Marco Carraro, centrocampista del Perugia in prestito dall'Atalanta. Per commentare la sua crescita degli ultimi mesi TuttoMercatoWeb ha contattato l'agente Fabrizio Ferrari: "Negli ultimi mesi abbiamo avuto fortuna nel fare due scelte che si sono rivelate positive. Foggia era un'ottima opportunità dopo Zeman, Grassadonia è un allenatore che ama quel tipo di gioco. Con l'esonero siamo andati un po' in difficoltà, Padalino aveva idee diverse e quindi abbiamo pensato di cambiare".

Com'è nata l'idea Perugia?

"Si erano interessate tante squadre, ma abbiamo scelto Perugia perché era un progetto coerente per quelle che sono le sue qualità. La squadra è giovane, Nesta lo voleva e con Goretti abbiamo impiegato 5 minuti a trovale l'accordo".

Soddisfatto della sua crescita tecnico-tattica?

"Assolutamente sì, anche perché non sempre i giovani hanno spazio in quel ruolo, soprattutto se non sono di proprietà delle squadre in questione. Ha fatto oltre 40 gare in Serie B, per me già questo è un successo".

Capitolo futuro: Carraro è in prestito al Perugia dall'Atalanta, sullo sfondo l'Inter che vanta il diritto di recompra.

"Ne parleremo con calma con l'Atalanta, in ballo ci sono diverse variabili come il progetto, il mercato e l'eventuale qualificazione europea. Non ci poniamo nessun limite, magari si libererà spazio nell'Atalanta o magari potremmo restare ancora a Perugia. Io credo sia presto, è importante che Marco finisca al meglio la stagione dopo un ottimo campionato".