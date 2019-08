ESCLUSIVA TMW - Ag. Defrel: “Col Cagliari congelata. Colpa commissioni? Falso”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel dalla Roma al Cagliari è una questione soltanto “congelata”. Non saltata. E non per questioni relative a commissioni o a incomprensioni con Giampiero Pocetta, agente del grande obiettivo per l’attacco dei sardi. Lo specifica a TMW, l’agente romano del giocatore, dopo le informazioni via stampa filtrate oggi. “La situazione è chiara: l’accordo tra Roma e Cagliari era stato quasi raggiunto, stavamo discutendo di incontri per chiudere e definire il tutto, già in settimana”.

Poi la trattativa ha subito uno stallo.

“Sì, ma per questioni riguardanti i club e non certo tra noi e il Cagliari. Riguarda le società, evidentemente distanze da limare, ma non c’entra niente e non risponde a verità la questione legata a me, Gregoire o alle commissioni”.

Il mercato va avanti, intanto, e per il ragazzo le richieste non mancano.

“Ripeto, al momento è congelata. Gregoire è un calciatore della Roma e merita rispetto come il sottoscritto. Il mercato è aperto, sceglieremo la strada migliore per tutti”.