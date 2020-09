Carnevali: “Il Torino non ci ha chiesto Defrel”. L’agente: “Nessuno ci ha chiamati”

Negli ultimi giorni l’attaccante del Sassuolo Grégoire Defrel è stato accostato al Torino e per capire quanto effettivamente il club granata sia interessato al francese di origini martinicane la redazione di Torinogranata ha interpellato l’amministratore delegato e direttore generale dei neroverdi Giovanni Carnevali per chiedergli se il Torino lo avesse contattato e la risposta è stata perentoria: “Il Torino non ci ha chiesto Defrel”.

Come ulteriore verifica è stato sentito anche Giampiero Pocetta agente di Defrel, nel caso il Torino avesse sondato la disponibilità del giocatore a trasferirsi in granata, è la risposta è stata: “Nessuno ci ha chiamati”.