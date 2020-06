Quale futuro per Lorenzo Pellegrini? Oggi a Trigoria summit tra Petrachi e il suo agente

vedi letture

Tutto ancora in bilico. Nonostante la volontà della Roma di far di lui una bandiera, il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora tutto da scrivere. Classe '96 e 24 anni da compiere tra poco più di una settimana, il secondo miglior assist-man di questa Serie A ha un contratto col club giallorosso in scadenza nel 2022 ma soprattutto una clausola da 30 milioni di euro che ha attirato l'attenzione di diversi top club europei. Su tutti, il Paris Saint-Germain.

"Ha una clausola rescissoria, ma è molto legato alla Roma e se il giocatore decide di non andare è libero di non andare. Ho pochi dubbi, secondo me non lascerà la Roma, soprattutto in questo momento", ha detto nella giornata di ieri il ds giallorosso Gianluca Petrachi che oggi - riporta 'Sky' - ha ricevuto in sede il procuratore di Pellegrini, Giampiero Pocetta. S'è parlato del futuro del calciatore, un aggiornamento interlocutorio con la certezza che senza il rinnovo molti club nelle prossime settimane si diranno pronti a pagare la clausola di Pellegrini. Che a quel punto potrà autonomamente decidere il proprio destino.