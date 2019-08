© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nessuna fragilità". Daniele Piraino, agente in Italia di Oscar Hiljemark, gioiello svedese del centrocampo del Genoa, chiarisce con Tuttomercatoweb.com le condizioni del giocatore dopo le indiscrezioni filtrate nella giornata di oggi. Il giocatore, lo scorso febbraio, è stato operato all'anca a Goteborg e tutto sta procedendo come da programma. "Oscar ha avuto un intervento all'anca, adesso ha solo bisogno di tempo per rientrare in gruppo. Il ragazzo sta recuperando, bene, la tabella è rispettata: tutto sta andando come da tempi e modi stabiliti coi medici (Hiljemark è stato operato in Svezia dai dottori Bergstrom e Sansone alla rpesenza del medico sociale Stellatelli, ndr). La sua è stata un'operazione sì importante ma di routine e dalla quale si ritorna come e meglio di prima. Sarà pronto per l'inizio della stagione".