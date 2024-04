Ufficiale Hiljemark lascia l'Aalborg, allenerà in Svezia: l'ex Palermo sarà il tecnico dell'IF Elfsborg

L'Aalborg BK ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver "venduto" l'allenatore Oscar Hiljemark, ex centrocampista tra le altre del Palermo, all'IF Elfsborg, club che milita nel massimo campionato di Svezia.

Lui stessa ha rilasciato qualche dichiarazione ringraziando il club danese: "Ho trascorso qui 3 anni e mezzo molto mutevoli, ma io e la mia famiglia siamo stati estremamente felici. Siamo arrivati a ottobre 2020, in pieno Covid, con la mia carriera da calciatore che era terminata. Sarò estremamente grato all'Aalborg BK che mi ha aiutato e mi ha dato la possibilità di diventare allenatore. Non è un segreto che ho grandi ambizioni e voglio lottare per i titoli e allenare anche nelle coppe europee. Il mio nuovo club può offrirmi questo da subito, ma penso che lascerò l'Aalborg BK in una buona posizione. Voglio ringraziare i tifosi per il supporto e ringraziare i giocatori, lo staff e tutti i membri della società per il periodo intenso ed educativo che abbiamo trascorso insieme. Vi seguirò sempre da vicino". Per il momento il vice allenatore Mathias Haugaasen ricoprirà il ruolo di tecnico.