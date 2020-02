vedi letture

esclusiva Ag. Joao Pedro: "Ha sposato il Cagliari. Ma arrivano già offerte"

Quattordici gol in stagione in Serie A, Joao Pedro è uno dei protagonisti della classifica marcatori stagionale. Il brasiliano di Ipatinga, numero 10 del Cagliari, è stato uno dei trascinatori della formazione di Rolando Maran e una delle luci a cui si aggrappa il club di Giulini per uscire dal tunnel degli ultimi risultati negativi. "In ritiro avevamo scherzato su questa cosa della quota gol da raggiungere -spiega a Tuttomercatoweb.com l'agente di Joao Pedro, Marco Piccioli-. Gli avevo detto che avrebbe fatto dai 15 ai 20 gol con questa squadra. Poteva essere il suo anno in questo senso. Aveva sorriso, mi aveva detto 'speriamo'".

Tra il serio e il faceto, ci aveva visto giusto.

"Era una battuta ma ero convinto che avrebbe fatto bene".

Ha saputo portare anche il fardello dell'assenza di Pavoletti.

"Le responsabilità non gli sono mai pesate, se le è sempre prese. Ha voluto ripagare la fiducia della società nei suoi confronti, lo ha caricato fin dall'inizio del ritiro. Si è accollato questo peso con responsabilità".

Come si spiega però il momento del Cagliari?

"Hanno raccolto tanto nel girone d'andata, anche più di quanto atteso. Sono dieci partite che non vincono, i punti ultimamente sono pochi, è stato un eccesso in negativo nel girone di ritorno. Però vanno valutate le prestazioni".

Che non fanno rima coi punti.

"Ci son state partite non ripagate dai risultati ma il Cagliari ha saputo restare vivo nella partita. Quella che è mancata di più è stata quella di domenica col Napoli ma è normale che se ti mancano Nainggolan e Rog, i valori si abbassano. Dietro l'assenza di Ceppitelli, poi, è stata determinante".

Parliamo del futuro di Joao Pedro.

"Ha rinnovato, il contratto è fino al 2023. Abbiamo sposato il progetto Cagliari, il ragazzo è contento di restare. Ovvio che se dovesse arrivare un'offerta importante per tutti, con un accordo col Presidente, ci metteremmo a parlarne per essere tutti contenti di fare un salto di qualità. A gennaio abbiamo deciso di non considerare le offerte, vedremo a giugno come finirà la stagione e quel che si presenterà".