ESCLUSIVA TMW - Ag. Santi Mina e Montoya: "Preparatevi: sarà un'estate di scambi"

esclusiva Ag. Santi Mina e Montoya: "Preparatevi: sarà un'estate di scambi"

vedi letture

Juan de Dios Carrasco, agente tra gli altri di Santi Mina del Celta Vigo, dell'ex nerazzurro ora al Brighton, Martin Montoya, racconta il suo modo di vedere il calciomercato che verrà per Tuttomercatoweb.com. "I club faranno trattative tecniche ed economiche; le grandi società, anche in Italia, come Milan, Juve, Inter, Napoli, avranno una gestione legata al bilancio molto forte. In Spagna le grandi, le top, faranno trasferimenti ma non uguali a prima. Non ci saranno big in movimento. Immagino una sessione fatta di scambi, senza dubbio".

Sarà un mercato di prime volte.

"Credo che sarà diverso. Io rappresento Santi Mina e Montoya. A Mina restano 4 anni nel Celta, a Montoya 2 nel Brighton. Le società con cui parlo credo che abbasseranno di 15 e 20% gli incassi e questo influirà anche nei trasferimenti, i club non avranno disponibilità economiche e intenzione di fare offerte faraoniche per i giocatori".

C'è anche il problema dei viaggi, delle quarantene.

"Credo che a settembre, quando inizierà il mercato estivo, la tematica di aeroporti e viaggi sarà superata. Passaporto sanitario, controlli dedicati. Lo spero".

Santi Mina, dal Valencia, è ora al Celta Vigo. Quando il grande salto?

"Ha 24 anni è un giocatore che tra un anno sarà un giocatore che avrà importante mercato".

Montoya in Inghilterra è rinato.

"E' felice, ha un tecnico come Potter che lo ha aiutato tanto a fare una grande stagione".

Tra i suoi assistiti c'è anche un portiere che sta facendo tanto bene in Grecia.

"Carlos Abad, portiere cresciuto al Real Madrid Castilla con Zidane allenatore. E' in Grecia allo Xanthi, di proprietà del Tenerife: me lo stanno chiedendo in tanti club".