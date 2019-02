ESCLUSIVA TMW - Ag. Sau: "Vi racconto il suo passaggio alla Samp"

Patrick Bastianelli agente di Sau racconta a TMW come si è concretizzato il passaggio dell'attaccante dal Cagliari alla Samp. "Le tempistiche sono state le stesse del trasferimento di Falcinelli alla Fiorentina l'anno scorso dal Sassuolo. Non è stato facile per Sau andar via da Cagliari perché è un giocatore sardo molto affezionato ai tifosi e alla società, lì ha passato tanti anni positivi e ringrazio per questo il presidente Cellino prima e poi il presidente Giulini. Si è presentata la grande opportunità della Samp, ritrova Giampaolo che è stato suo allenatore al Cagliari anni fa. E' il contesto ideale per fare qualcosa di importante".

Il vero colpo del mercato quale è stato?

"Il Milan mi è piaciuto e si è rafforzato con Piatek e Paqueta. Sono due giovani che rappresenteranno il futuro del Milan"

Che pensa della situazione dell'Inter?

"L'organico è importante, è stata costruita per raggiungere la Champions, ma l'eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia interrompono questo processo di crescita. L'Inter deve tornare ad essere competitiva nelle competizioni internazionali e anche la Coppa Italia poteva essere un obiettivo"

Mercato estivo, quali programmi?

"Ci sono tanti giocatori interessanti. tra i nostri sta vendendo fuori dallo Spezia Okereke. E' seguito da top club in Italia e all'estero. Con lo Spezia avevamo già deciso di farlo restare fino a fine stagione per fargli completare il suo percorso di crescita, poi a luglio credo che sarà oggetto del desiderio di tante squadre".